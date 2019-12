in foto: Immagine di repertorio

Ha trascorso un anno, tre mesi e undici giorni in carcere in attesa della sentenza del processo a suo carico, arrivata oggi, che l'ha condannato per aver fatto propaganda in nome dell'Isis. Solo che il periodo di detenzione stabilito dai giudici corrisponde al tempo già trascorso dietro le sbarre e quindi l'uomo dovrà essere rilasciato ed espulso dall'Italia in tempi brevi.

Khan, il finto classe 1993, che è indagato anche in Libia

Al momento dell'arresto, Yasi Khan – che risultava essere un richiedente asilo del Bangladesh – disponeva di un documento falso che riportava la data di nascita al 1993, quando invece pare sia del 1998. Era stato fermato al centro d'accoglienza di Montichiari, in provincia di Brescia, per aver fatto propaganda in nome dell'Isis sul web, reato per cui è indagato anche in Libia. Da quel momento, Khan ha trascorso i suoi giorni in cella in attesa del verdetto del tribunale di Brescia, che però ha stabilito che la sua pena è pari al tempo già trascorso in carcere.

Condannato e subito scarcerato: ha già scontato la pena

Oggi, il tribunale lo ha condannato per terrorismo a un anno, tre mesi e un giorno, e ha quindi disposto il suo rilascio dando il nullaosta per l'espulsione dal territorio italiano. Il periodo di detenzione, Khan, l'ha trascorso nel carcere di Sassari. Ora dovrà seguire l'iter che lo allontani definitivamente dall'Italia. In Libia invece le indagini sono ancora in corso.