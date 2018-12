Sono cinque le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio ad Anfo, nel Bresciano, in una galleria lungo la strada provinciale 237 del Caffaro: poco dopo le 19 una Golf probabilmente a causa del manto stradale ghiacciato e bagnato dalla pioggia avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta di marcia, centrando in pieno una seconda auto che sopraggiungeva proprio in quel momento. La Golf guidata un uomo di 38 anni ha investito la Fiat Punto a bordo del quale c'era una coppia di coniugi di 72 e 67 anni residenti a Bondone, in provincia di Trento. Lo schianto frontale ha quasi distrutto le due auto tanto che ci sono volute più di due ore per tirare fuori dalle lamiere i feriti.

Elicottero rientrato a causa del maltempo

Sul posto sono giunti immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco, diverse pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri e i sanitari del 118 con quattro ambulanze e un'automedica. I due coniugi sono stati trasportati entrambi in codice rosso al Civile di Brescia mentre l'uomo alla guida e l'amico che viaggiava con lui sono stati medicati sul posto, in auto con loro anche una bambina di tre, figlia di uno dei due passeggeri che non ha riportato ferite gravi ma è stata portata al Civile in codice verde per accertamenti. Da Brescia era stato fatto decollare anche l'elicottero, poi rientrato per il maltempo. La strada è stata riaperta in tarda serata per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.