in foto: La Ferrari distrutta nell’impatto

Un brutto incidente ha coinvolto nella mattinata di ieri – sabato 28 dicembre – una Ferrari all'imbocco dell'Autostrada A4 dalla Sp11 a Desenzano del Garda. Per ragioni ancora da chiarire l'uomo al volante della vettura sportiva ne ha perso il controllo, e la rossa con il Cavallino è andata finire la sua corsa sbattendo violentemente al lato della carreggiata e finendo contro un muretto laterale. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione per l'intervento dei mezzi di soccorso di vigili del fuoco e polizia stradale, i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato, con lunghe code e disagi per gli automobilisti costretti a deviazioni obbligate. Molti i curiosi che si sono fermati a immortalare la scena dell'auto di lusso schiantatasi contro il muretto, il cofano scoperchiato e la meccanica sconquassata dall'impatto.

Illeso il conducente della Ferrari, l'auto da poco immatricolata

Fortunatamente l'uomo al volante della Ferrari è uscito quasi indenne dall'impatto che non ha coinvolto altri mezzi in transito o persone. Soccorso sul posto dal personale del 118 per lui solo qualche graffio. Lo stesso non si può dire dell'auto appena immatricolata in Germania, che è andata completamente distrutta nell'impatto. La Ferrari, dal valore di circa 300.000, ha riportato ingenti danni nella parte anteriore, portata via da un carro attrezzi sotto lo sguardo costernato del proprietario, da quanto si apprende dal quotidiano locale Brescia Oggi era stata immatricolata da pochi mesi in Germania.