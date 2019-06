Brescia, si arrampica su un palazzo e precipita: 27enne in gravi condizioni

Una bravata, uno scherzo con gli amici dopo una notte passata a divertirsi, complici anche gli effetti dell’alcol. Si spiega così il gesto di un 27enne bresciano che si è arrampicato sulla facciata di un palazzo in via San Zeno e poi è precipitato. Il giovane è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato in ospedale in codice rosso.