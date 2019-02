Sei giovani si sono sentiti male a causa dell'abuso di alcol questa notte a Brescia. Sono state ore d'intenso lavoro per il personale sanitario del 118 che li ha soccorsi, dopo le diverse chiamate d'emergenza. Una notte di passione per le ambulanze che hanno corso in strada fino a questa mattina. Un'assunzione incontrollata di bevande alcoliche che spopola sempre di più, soprattutto tra gli adolescenti, che ricorrono ad alcolici e superalcolici per trascorrere le serate in allegria con gli amici, feste e momenti di svago che spesso terminano in ospedale. La prima telefonata è arrivata verso le ore 23 da via Corsica, dove una ragazza di 21 anni si è sentita male e i suoi amici hanno chiesto aiuto. Intorno all'una e mezza un 42enne è stato invece soccorso in via Vittorio Arici e portato al Città di Brescia, dove ha ricevuto dai medici le cure necessarie. Poche minuti dopo un ragazzo di 30 anni si è sentito male durante una serata in un locale a Colombare di Sirmione. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Desenzano.

La terza chiamata è arrivata dopo mezz'ora, da via Vittorio Emanuele II, la quarta, in via San Faustino, dove una ragazza di 25 anni ha perso i sensi ed è collassata in strada. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta la polizia locale per alcuni accertamenti. La giovane è stata portata al Città di Brescia. Le ambulanze sono intervenute in continuazione durante l'intera notte scorsa, fino alle 4, quando i sanitari sono arrivati in via Molinara a Capriolo, dove una 19enne è stata soccorsa e trasportata al presidio ospedaliero d'Iseo ed è sottoposta a una terapia intensiva a base di flebo.