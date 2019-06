in foto: (Immagine di repertorio)

Scippatori maldestri in azione domenica sera a Brescia. Due malviventi hanno aggredito una donna in via Tosio, nel centro della città: i due, che erano armati anche di taglierino, hanno strattonato la loro vittima facendola cadere dalla bicicletta e poi si sono dati alla fuga a piedi, con la borsetta della malcapitata. Alla scena hanno assistito alcuni passanti: qualcuno si è fermato per soccorrere la donna, altri hanno invece chiamato la polizia. I due ladri, forse sentendosi braccati dalle forze dell'ordine, hanno deciso di seguire un'auto scura che stava entrando in un portone. E così, senza saperlo, si sono trovati improvvisamente all'interno del comando dei carabinieri che si trova in piazza Tebaldo Brusato. La loro presenza non è passato inosservata: i due, che erano ancora in possesso della borsetta della donna, sono stati arrestati, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

La donna scippata se l'è cavata senza gravi ferite

La vicenda alla "Delitto e castigo" è stata riportata dalla testata "Bresciatoday", che ha anche spiegato come l'auto che i due maldestri scippatori hanno seguito, sperando di nascondersi all'interno del cortile di un palazzo, fosse in realtà una pattuglia in borghese dei carabinieri. I due ladri sono così finiti in trappola da soli. La donna scippata, oltre ad aver recuperato la sua borsetta, per fortuna se l'è cavata solo con un grande spavento: nella caduta dovuta al violento scippo non ha infatti riportato ferite gravi.