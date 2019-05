in foto: Cristina D’Avena

Momenti di tensione durante un piccolo concerto di Cristina D'Avena interrotto (anche se per pochi minuti) da una violenta lite tra un fan e un vigilante, terminata con il ricovero in ospedale di quest'ultimo. Tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica a Brescia, nel centro commerciale Nuovo Flaminia dove la cantante nota per aver inciso alcune delle sigle dei cartoni animati più amate di sempre, si stava esibendo in uno spettacolo. Un fan si era posizionato, forse per ascoltare o vedere meglio la sua beniamina, vicinissimo a una cassa. Una posizione evidentemente non consona visto che dopo qualche minuto un addetto alla sicurezza si è recato dall'uomo chiedendogli di spostarsi perché così ostruiva il passaggio delle persone: la richiesta però non è stata accettata di buon grado, anzi.

Il vigilante soccorso in ambulanza e trasportato al Città di Brescia

Il fan si è subito agitato prima rifiutandosi di spostarsi e poi, dopo averlo insultato, lo ha colpito al viso con un pugno tanto da stordirlo e fargli perdere l'equilibrio. Il vigilante, un uomo di 54 anni, residente nella zona, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'ambulanza: trasferito in ospedale per accertamenti, al Città di Brescia, dove è giunto in codice verde, è stato poi dimesso poco dopo senza grossi danni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato che hanno raccolto le testimonianze dei presenti: ora si dovrà valutare la posizione dell'aggressore e dell'aggredito, qualora quest'ultimo volesse procedere con una denuncia. Cristina D'Avena invece ha per fortuna terminato senza grosse ripercussioni il suo concerto davanti numerose persone accorse per ascoltarla.