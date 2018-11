Si vota domenica 18 novembre a Brescia per dire sì o no alla non privatizzazione dell'acqua. La città lombarda dovrà infatti decidere se mettere a gara il 49% di Acque Bresciane, la società che al momento gestisce il servizio idrico in 88 paesi della provincia, e nei prossimi anni sotto la sua gestione ci saranno anche quei comuni attualmente gestiti da altre società. Secondo i sostenitori del sì infatti l'acqua dovrebbe rimanere di gestione pubblica mentre i sostenitori del no vorrebbero un ingresso di privati nella gestione in grado di sopperire a quegli investimenti necessari per migliorie come la messa in regola del servizio idrico in alcuni comuni e la depurazione delle acque (infrazioni quantificate nel numero di 32 da parte della Comunità Europea). Il referendum è consultivo e dunque non sarà vincolante il risultato ma i sostenitori del sì sperano di ottenere che almeno un terzo degli aventi diritto si rechi alle urne. I chiamati al voto sono circa 970mila: i bresciani potranno votare dalle 8 alle 22. Per votare nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale serve solo un documento di riconoscimento. "Volete voi che il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per il territorio provinciale di Brescia rimanga integralmente in mano pubblica, senza mai concedere la possibilità di partecipazione da parte di soggetti privati?", la domanda a cui dovranno rispondere i bresciani.