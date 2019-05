Un giovane di 19 anni è stato trovato questa mattina sui binari vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Sarebbe precipitato dal cavalcavia che sovrasta la linea ferroviaria, per cause ancora da accertare. A individuare il ragazzo, attorno alle 10.20 di oggi, mercoledì 29 maggio, sono stati alcuni tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno immediatamente dato l'allarme.

Trasportato agli Spedali Civili in codice rosso

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 Areu con ambulanza e automedica, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi: sia quella di un drammatico gesto volontario, sia quella di un incidente o una caduta provocata da cause esterne.