Lo hanno fermato con una banale scusa, chiedendogli se avesse una sigaretta da offrire, poi lo hanno aggredito e gli hanno portato via il cellulare. La barbara rapina si è verificata mercoledì sera poco dopo le 22.30 in via Milano, a Brescia, ma la notizia è stata diffusa solo ieri. Un 34enne di nazionalità ucraina stava tornando a casa quando è stato avvicinato dai due malviventi che dopo la richiesta della sigaretta gli sono saltati addosso colpendolo con calci e pugni fino a lasciarlo a terra inerme. Poi gli hanno preso il cellulare e sono scappati. Sul posto sono giunti poco dopo i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima e lo hanno trasportato in codice giallo al Civile dove è stato ricoverato immediatamente: il 34enne ha avuto quasi un mese di prognosi, anche se non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza per analizzarli. Poi si sono recati in ospedale per ascoltare la testimonianza della vittima: stando a quanto dichiarato dal 34enne i due malviventi sarebbero entrambi nordafricani. Secondo i militari avrebbero già compiuto altre rapine nella zona nei mesi precedenti: l'episodio infatti si è verificato nelle cosiddette "Case del sole", quartiere di Via Milano dove da tempo si discute dei problemi di degrado.