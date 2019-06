in foto: Immagine di repertorio

Stava attraversando sulle strisce pedonali nei pressi del cavalcavia Kennedy quando è stato travolto da un'auto, per questo un uomo di 69 anni è stato trasportato d'urgenza al Civile di Brescia. È accaduto questa mattina alle 9 a Brescia: l'auto, una Lancia Y guidata da un uomo era diretta verso il cavalcavia quando ha investito l'uomo, un professore, che stava attraversando la strada. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è stato sbalzato prima sul parabrezza della vettura che si è frantumato e poi sull'asfalto: l'automobilista si è fermato per prestare soccorso all'uomo mentre una passante, una donna che ha assistito all'incidente, ha allertato i soccorsi che sono giunti sul posto poco dopo con un'ambulanza e un'auto medica.

Ripercussioni sul traffico per tutta la mattinata

Trasportato in codice giallo agli Spedali Civili gli sono stati riscontrati diversi traumi sul corpo ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Intanto sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente anche se non è chiaro se sia stato un momento di distrazione o meno a provocare l'incidente: per questo sarà importante la testimonianza dell'automobilista e delle persone che hanno assistito al sinistro. Disagi si sono avuti anche sul traffico: il cavalcavia infatti è stato chiuso per alcune ore in direzione di Brescia 2 per permettere i rilievi alle autorità preposte mentre rallentamenti e code si sono registrati lungo via Solferino e via Diaz in direzione del centro della città.