Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Brescia. Un uomo di 41 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno a mezzogiorno: in via Gorizia, dove si trova la casa del 41enne, sono intervenute in codice rosso un'automedica e un'ambulanza. Le condizioni dell'uomo, finito sull'asfalto dopo una caduta di diversi metri, sono subito apparse critiche: il 41enne è stato trasportato in codice rosso agli Spedali civili ma poco dopo il ricovero, come riporta la testata locale "Bresciatoday", l'uomo è morto.

Pochi i dubbi: l'uomo si sarebbe suicidato lanciandosi dalla finestra

Oltre ai soccorritori del 118, sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura bresciana che dovranno cercare di capire cosa sia avvenuto. Sembrano tuttavia esserci pochi dubbi sulla natura volontaria del gesto: l'uomo si sarebbe suicidato lanciandosi di proposito dalla finestra della sua abitazione. Ad assistere all'estremo gesto una vicina di casa della vittima, che si è trovata a divenire involontaria testimone di un dramma personale. È stata propio lei a chiamare i soccorsi, che nonostante l'intervento tempestivo non hanno purtroppo potuto evitare il decesso del 41enne.