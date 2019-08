in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 72 anni è precipitato dal balcone di casa attorno alle 7 di questa mattina a Brescia. Il tragico incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 7, davanti agli occhi della moglie. L'anziano è morto sul colpo.

Tragedia a Brescia, anziano precipita dal balcone: morto sul colpo

La caduta, per cause ancora da accertare, è avvenuta in via Claudio Botta 11. La chiamata al 118 è arrivata alle 7.10. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'automedica in codice rosso, ma per il pensionato non c'era più niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso provocato dalla caduta dal quarto piano.

Indaga la polizia, l'ipotesi di un gesto volontario

Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia di Stato di Brescia, che lavorano per ricostruire cosa sia accaduto negli ultimi minuti prima della tragedia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una fatalità o di un gesto deliberato, anche se la seconda ipotesi sembra più probabile. La moglie, che ha visto tutto da una finestra, è stata sentita dagli investigatori.

Lonato del Garda, 27enne si toglie la vita poco dopo il viaggio di nozze

Un altro episodio drammatico è avvenuto ieri in provincia di Brescia, a Lonato del Garda. Un 27enne è stato trovato impiccato nella cascina di famiglia. Solo ieri era tornato dal viaggio di nozze con la moglie, sposata qualche mese fa. A rendere ancora più tragica la vicenda c'è il passato del giovane segnato da due morti, quella del padre e del nonno che anche loro si erano tolti la vita.