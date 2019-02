in foto: Il pony abbandonato e ritrovato in tangenziale (Foto Facebook)

Tutto è iniziato sabato mattina quando un automobilista ha notato lungo la tangenziale Sud di Brescia in zona Roncadelle, un pony, apparentemente abbandonato e legato con una corda a un cancello. L'uomo così ha avvertito le forze dell'ordine che si sono immediatamente precipitate sul posto: qui gli uomini della polizia locale di Roncadelle hanno trovato l'animale, ancora legato a quel cancello d'ingresso di un terreno agricolo e dopo averlo liberato lo hanno preso in custodia per poi darlo in affidamento provvisorio a un agricoltore del paese. Il pony si trovava comunque in ottime condizioni e la notizia, diffusasi a macchia d'olio è giunta anche sul web dove in migliaia si sono appassionati alla storia della giovane esemplare di pony femmina.

Il pony è stato affidato dalla polizia locale a un agricoltore della zona in via provvisoria

Grazie a Facebook la foto dell'animale è diventata virale e in tanti stanno scrivendo ai giornali locale per chiedere informazioni su come poter adottare la dolce pony che nelle prossime ore sarà visitata da un veterinario che potrà eventualmente anche verificare la presenza di un microchip, utile a capire se appartenga a qualcuno o meno. Secondo gli inquirenti infatti viste le apparenti condizioni di salute e la mancanza di maltrattamenti o denutrizione, il pony potrebbe essere stato rubato e magari abbandonato prima della fuga per qualche motivo. Intanto la gara di solidarietà sui social è già partita: chiunque volesse avere informazioni sul pony può contattare la polizia Locale di Roncadelle che ne ha effettuato il ritrovamento e sapere qualcosa in più sull'adozione.