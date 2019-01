in foto: Chiara Gandolfi, giornalista bresciana morta di cancro: aveva raccontato la malattia in un blog (Facebook)

Brescia piange Chiara Gandolfi, giornalista 41enne morta a causa di un cancro. Chiara lottava contro la malattia da oltre sei anni: un duro percorso fatto di visite in ospedali, consulti, chemioterapia, come purtroppo tutti quelli che sono passati da questo male sanno bene. Chiara era riuscita a farsi forza e non aveva perso la voglia di vivere la vita con ottimismo. Raccontava la sua malattia attraverso il suo blog Lisadea, chiamato così in onore delle sue nonne. Nel suo diario virtuale immaginava di potersi trovare di fronte il cancro e di poterlo sbranare e fare a pezzi: "Perché arrivati a questo punto, nella guerra fra me e te, non mi basta più uscire di casa a prendere aria, ho bisogno di uscire da me stessa per allontanarmi da te". Il suo ultimo post è del maggio dello scorso anno e il titolo è emblematico: "La felicità è dentro di te, sempre e comunque".

Chiara lascia il marito e la figlia

Chiara aveva deciso di affrontare la malattia "allo scoperto", in maniera schietta. Frutto di questa sua decisione era stata la scelta di non indossare alcuna parrucca quando gli effetti della chemioterapia le avevano fatto perdere i capelli. Su Facebook, dove le ultime foto pubblicate sono quelle delle vacanze di Natale, la 41enne aveva scritto come massima: "Indosso il coraggio che non ho e la forza che vorrei e vivo in un istante". La malattia che aveva colpito Chiara era purtroppo incurabile: domenica ha avuto il sopravvento sulla donna. La 41enne lascia il marito e l'amata figlia, oltre ai parenti tutti e ai suoi tanti amici e conoscenti. La camera ardente è stata allestita all’Ospedale Sant’Anna mentre i funerali si terranno mercoledì 23 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente nel quartiere Fiumicello, a Brescia.