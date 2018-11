Brescia, operaio schiacciato da una sbarra d’acciaio: rischia l’amputazione del piede

Drammatico infortunio sul lavoro questa mattina alle Acciaierie di Calvisano, dove un operaio di 48 anni per ragioni non ancora accertate è rimasto schiacciato da una billetta d’acciaio di circa 700 chili. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dall’eliambulanza: rischia l’amputazione del piede.