"Brescia non molla mai". Il messaggio di speranza per la ripresa dopo l'epidemia di coronavirus arriva dai social. Un video accompagnato dall'hashtag #brescianonmollamai è diventato virale grazie alla partecipazione di oltre cento personaggi del panorama sportivo e del mondo dello spettacolo italiano. Sono 115 i volti prestati alla campagna dalla musica al basket, dal calcio alla lirica, dalla pallanuoto al ciclismo, alla ginnastica artistica e agli sport paralimpici. Insieme a loro tanti musicisti e artisti bresciani.

In video 115 sportivi e artisti per sostenere Brescia: ci sono gli "azzurri" Pirlo, Toni e Prandelli

Montate con la musica e le fotografie di medici ed infermieri degli ospedali lombardi che da mesi combattono in prima linea contro il nemico invisibile, i campioni e le campionesse dello sport sfilano con un cartello che recita lo slogan di incoraggiamento. Tra i volti più noti ci sono i campioni del mondo Andrea Pirlo e Luca Toni, entrambi ex giocatori del Brescia. I bomber "storici" Andrea Caracciolo, Dario Hubner, Alessandro Matri, ma anche "Spillo" Altobelli ed Evaristo Beccalossi. Tra i tanti giocatori che hanno fatto la storia sportiva bresciana compare Daniele Adani, ex difensore delle ‘Rondinelle' e oggi noto personaggio televisivo.

Ci sono anche la sciatrice Nadia Fanchini e la nazionale femminile di ginnastica artistica

Ci sono gli allenatori Gigi Maifredi, Gigi Cagni, Edi Reja e l'ex ct della nazionale Cesare Prandelli. Luca Vitali e Andrea Zerini per il Basket Brescia Leonessa, il capitano dell'An Brescia Christian Presciutti ed il pluricampione di motociclismo Alessandro Botturi. Il ciclista Marco Velo, la campionessa di sci Nadia Fanchini, la nazionale italiana di ginnastica artistica femminile.