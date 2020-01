in foto: (Immagine di repertorio)

La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per fare luce sul caso del bambino di pochi mesi operato d'urgenza a Brescia per via di alcune gravi lesioni alla testa. Il fascicolo relativo a quanto accaduto è stato avviato ai primi di novembre, dopo poche settimane dal ricovero all'ospedale Civile di Brescia: l'ipotesi di reato è di lesioni gravi. Inizialmente si pensava che il piccolo, che secondo quanto riportato da "Bresciatoday" resta in gravi condizioni, avesse sbattuto la testa in seguito a una caduta dal divano di casa, ma le ferite riportate dal bimbo potrebbero non essere compatibili con quanto ipotizzato in un primo momento. Gli inquirenti vogliono per questo motivo accertarsi che il bimbo non abbia subìto lesioni di altro tipo.

La dinamica di quanto accaduto

Per il momento, da quanto trapela dalla procura, non ci sono indagati: quando si sono verificati i fatti, nell'abitazione erano presenti solo la madre e il fratello gemello del neonato, per cui la posizione della donna è ovviamente al vaglio degli inquirenti. È stata proprio la madre del bambino a lanciare l'allarme, quando dopo essersi assentata per alcuni attimi dalla stanza in cui aveva lasciato il neonato insieme al fratello gemello, ha trovato il figlio ai piedi del divano in stato di semi-incoscienza. Spetterà adesso alla procura accertare questa versione dei fatti.