in foto: (Immagine di repertorio)

Non ce l'ha fatta Luca, un bambino di un anno e mezzo morto per cause ancora da chiarire nel suo lettino nell'abitazione di famiglia a Provaglio Valsabbia, piccolo comune montano in provincia di Brescia. Ad accorgersi che qualcosa non andava la mamma del piccolo che, andando a controllare il figlio che dormiva si è accorta che non respirava più. Inutile ogni tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori, inutile il trasporto in ospedale: per il bambino non c'è stato nulla da fare.

I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì scorso. Ora sarà l'autopsia a dover stabilire cosa sia accaduto: da quanto si apprende al piccolo non erano stata diagnosticata nessuna patologia. Tutta la comunità di Provaglio in queste ore si sta stringendo attorno