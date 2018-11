in foto: Edmondo Bertussi (Facebook)

Si è accasciato al suolo durante una conferenza stampa dove si trovava per lavoro, il giornalista Edmondo Bertussi: soccorso immediatamente, l'uomo è morto poco dopo, probabilmente a causa di un infarto. Attoniti i presenti per quanto accaduto e anche perché Bertussi era particolarmente noto nell'ambiente giornalistico: il 77enne infatti era lì per la conferenza stampa di presentazione del libro (e del progetto) della "Valle dei Sogni", nella sede della Comunità Montana di Gardone Valtrompia. Nota firma del giornalismo bresciano, ha lavorato per anni come corrispondente per l'alta Valtrompia e per il quotidiano Bresciaoggi. La sua era una vera e propria passione che lo aveva portato a essere tra i primi a ottenere la tessera di giornalista. "Seguiva tantissimi paesi, dalla montagna alla pianura: raccontava della vita quotidiana di frazioni e quartieri, dell'attività politica, di sogni e progetti, di cronaca nera", come raccontato dai colleghi. E da quando era in pensione faceva il giornalista a tempo pieno ma prima aveva lavorato a lungo in banca, nel gruppo Cab, poi diventato Ubi. Suo padre era stato un noto partigiano ucciso durante la Resistenza: a lui era stata anche intitolata la scuola media del paese di origine, Marcheno, dove risiedeva con la moglie Maria Laura e i tre figli. I funerali verranno celebrati lunedì.