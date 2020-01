in foto: (Foto di repertorio)

Brescia in controtendenza rispetto alla media nazionale. Gli incidenti stradali sono diminuiti nel corso dell'ultimo anno, dai 1066 del 2019 ai 982 del 2019. Lo comunica in una nota ufficiale l'amministrazione comunale della "Leonessa d'Italia". In calo anche gli infortuni provocati dai sinistri stradali, che due anni fa ammontavano a 782 casi, mentre nel 2019 se ne contano 636. Stesso discorso vale per le morti causate dagli incidenti automobilistici, sei casi contro i sette del 2018: anche se dietro a questi numeri, va sempre ricordato, ci sono vite umane spezzate e famiglie distrutte.

Prevenire gli incidenti stradali

Il progetto "Strade sicure", come dimostrano i dati, sta cominciando a dare i suoi frutti. Il piano si poneva come obiettivo quello di controllare maggiormente la circolazione stradale, con una particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti e del rispetto dei limiti di velocità. In una prima fase, le forze di polizia locale che hanno proposto e realizzato il progetto sono state chiamate a svolgere una mappatura dei luoghi con il più alto tasso di incidenti in città, andando poi a monitorare le zone critiche con rilevazioni elettroniche e altre azioni preventive che hanno determinato l'abbassamento del numero dei sinistri.

Le azioni sanzionatorie per limitare i danni

Gli agenti della polizia locale impegnati nel progetto "Strade sicure" hanno comminato, nel corso del 2019, 1426 sanzioni per superamento dei limiti di velocità. I pattugliamenti delle forze dell'ordine non si sono limitati alle aree più a rischio, ma si sono estesi anche alle aree urbane del centro città dove i limiti di velocità sono pari a 30 chilometri orari. Gli sforzi dell'amministrazione comunale bresciana proseguiranno anche nel corso del 2020, per cercare di ottenere risultati ancor più convincenti in merito alla riduzione degli incidenti stradali sul territorio comunale.