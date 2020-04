in foto: La delegazioni di medici e infermieri albanesi in arrivo in Italia lo scorso 29 marzo

Hanno deciso di festeggiare l'ultimo giorno di lavoro e l'imminente ritorno in patria con un party in una delle camere d'albergo da loro occupate: la cosa non è passata però inosservata al proprietario dell'hotel di Brescia dove il team di medici e infermieri albanesi alloggiava, così in pochi minuti si sono precipitate sul posto le forze dell'ordine che li hanno multati e denunciati visto che alcuni hanno anche opposto resistenza.

Due medici denunciati per resistenza e oltraggio

Non una storia a lieto fine per il personale sanitario giunto in Italia lo scorso 29 marzo per aiutare gli ospedali lombardi in difficoltà: il loro arrivo era stato accolto con entusiasmo non solo dalle istituzione ma anche da tutti i cittadini che avevano apprezzato il discorso del premier albanese che, con l'invio di 30 tra medici e infermieri, voleva ringraziare l'Italia per quanto fatto in passato proprio per il popolo albanese. Purtroppo però alcuni non sono riusciti a rispettare le regole del lockdown e si sono lasciati andare ai festeggiamenti: in dieci infatti sono stati trovati in una camera d'albergo a Brescia dove il team di medici alloggiava. A suon di musica e birra avevano dato il via ad una vera e propria festa conclusasi con l'arrivo della polizia che immediatamente ha multato i presenti: le cose si sono complicate quando alcuni dei medici hanno reagito male alla sanzione inveendo contro gli agenti, per questo in due sono stati denunciati per resistenza e oltraggio. La partenza per Tirana in Albania dei medici e infermieri è prevista per oggi, intanto sull'episodio sta indagando la questura di Brescia che dovrà fare luce sull'accaduto.