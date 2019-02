Se ne sono andati a distanza di poche ore l'uno dall'altro i due anziani, marito e moglie, insieme da una vita e uniti più che mai. Severo si è spento a 88 anni giovedì mattina poco dopo le 7, colto da un improvviso arresto cardiaco, e poco più tardi, alle 10 è morta anche l'amata compagna Elsa. Alla donna non era stata ancora comunicata la notizia della morte del marito quando si è sentita male ed è deceduta poco dopo a 81 anni. Elsa era ricoverata ormai da mesi alla Somus Salutis, a causa di alcuni problemi di salute, mentre Severo era rimasto a casa.

Un distacco in realtà mai effettivo visto che l'uomo anche a 88 anni andava a trovarla tutti i giorni in istituto: e così avrebbe fatto anche quel giorno se non fosse stato colto da malore. E forse sarà stato quell'improvviso e strano ritardo ad allarmare Elsa pur senza sapere che gli fosse realmente accaduto qualcosa. Un legame così profondo da superare le barriere del concreto e affidarsi solo al sentimento e alle sensazioni, anche quelle intangibili. Il funerale dei due coniugi sarà celebrato domani, sabato 23 febbraio, alle 13,45 nella chiesa parrocchiale del Violino e poi verso il tempio crematorio di Sant’Eufemia. La coppia lascia i figli Claudio e Giuseppe e i nipoti Nicola, Federico e Matteo.