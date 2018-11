in foto: Immagini di repertorio

Un controllo di routine, legato alla sicurezza dei luoghi di lavoro ha evidenziato tracce del batterio della legionella nel sistema idraulico della caserma dei vigili del fuoco di Brescia. Una doccia fredda che ha messo subito in allarme i pompieri, una cinquantina gli uomini e le donne in servizio al comando, che non potranno utilizzare l'acqua dell'acquedotto, né per bere né per lavarsi. Chiusa anche la sala mensa: i pasti saranno portati dall'esterno. Il comando regionale inoltre ha messo a disposizione dei piccoli prefabbricati mobili, attrezzati con bagni e docce. Immediatamente sono scattati i lavori di sanificazione dell'intero impianto di erogazione dell'acqua che in 24 ore dovrebbe far sparire ogni traccia del pericoloso batterio. Tutta l'operazione di pulizia e disinfezione sarà comunque costantemente monitorata dall'autorità sanitaria. Saranno necessarie, secondo quanto dichiarato dagli esperti, un paio di settimane affinché il batterio venga completamente eliminato. Solo due mesi fa nella zona ci fu un'epidemia di legionella nella Bassa Bresciano e in alcune province del Mantovano, ma secondo quanto assicurato dai tecnici gli eventi non sono collegati tra loro: in poche settimane furono registrati più di 900 casi di polmonite, più di 50 quelli di legionella, almeno una decina i decessi.