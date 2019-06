È stato il cattivo odore proveniente dal vicino appartamento ad allarmare gli inquilini del condominio al civico 11 di via del Canneto a Brescia, ma mai avrebbero potuto immaginare che dietro quella porta vi erano due cani in fin di vita, abbandonati dal padrone. La vicenda è venuta alla luce proprio grazie a quei vicini che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per cercare di capire cosa stesse accadendo nell'appartamento: una volta giunti sul posto gli agenti della polizia locale si sono introdotti in casa e hanno trovato i due animali, un maschio e una femmina di razza Amstaff, allo stremo delle forze. Al buio, senza acqua né cibo, i cani erano circondati dai loro escrementi e a malapena si reggevano in piedi.

Il proprietario denunciato per abbandono e maltrattamento di animali

A questo punto gli agenti hanno richiesto l'intervento dei medici veterinari dell'Ats, che sono così intervenuti trasportando i due animali nel vicino centro dove sono stati visitati e nutriti. La femmina di Amstaff era in condizioni critiche e secondo i medici non sarebbe resistita ancora a lungo. I cani sono stati poi portati al canile cittadino in attesa che venga deciso cosa ne sarà del loro futuro. Intanto la polizia locale ha rintracciato il proprietario dei due animali, un 43enne di Brescia, che agli agenti ha raccontato di essersi allontanato solo per un giorno, versione che non ha convinto affatto la locale visto che le condizioni precarie nelle quali sono stati trovati i cani fanno pensare a un allontanamento maggiore. L'uomo è stato così denunciato per abbandono e maltrattamento di animali.