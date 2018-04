Tragedia a Brescia, dove un bambino di soli quattro anni è morto dopo essere stato investito per errore dalla madre che stava eseguendo una manovra con l'auto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – giovedì 19 aprile – alla periferia della città, in via Ronchi San Francesco di Pola. La donna stava facendo una manovra in retromarcia alla guida del suo Suv e non si è accorta che, proprio dietro l'auto, stava passando il figlio e lo ha travolto.

Il bambino è deceduto dopo l'arrivo in ospedale

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che prima hanno rianimato il bambino sul posto, e poi hanno trasportato il piccolo agli Spedali Civili. Ricoverato in gravissimi condizioni è deceduto questa sera nonostante gli sforzi dei medici: troppo gravi le lesioni e i traumi provocati dall'impatto con l'auto della madre.