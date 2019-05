È arrivato appena in tempo per salvare la fidanzata dall'aggressione dello stalker che la tormentava da mesi. Per fermarlo non ha esitato un secondo e lo ha investito con l'auto, permettendo così ai carabinieri, arrivati poco dopo, di arrestarlo. È accaduto a Orzinuovi, in provincia di Brescia, nella serata di domenica 26 maggio. Protagonista suo malgrado della vicenda è una donna di 40 anni, che veniva perseguitata ormai da anni dall'ex compagno, di nazionalità croata. L'uomo le stava col fiato sul collo e la minacciava con telefonate e pedinamenti ed era arrivato a estorcerle denaro in cambio della rassicurazione che l'avrebbe lasciata in pace.

L'inseguimento sulla provinciale e le telefonate per chiedere aiuto

L'epilogo della persecuzione si è raggiunto domenica sera. La donna stava viaggiando in auto sulla provinciale 235 quando si è accorta di essere nuovamente seguita dallo stalker. Ha quindi avvisato il suo nuovo fidanzato e poi ha telefonato ai carabinieri per chiedere aiuto. I militari si sono subito attivati per capire dove si trovasse la vittima, che ha continuato a dare loro indicazioni fino a quando l'aggressore non ha accelerato e superato la sua auto, per poi bloccarle la strada. Pochi secondi più tardi stava cercando di trascinarla bruscamente fuori dell'abitacolo dell'auto, ma in quel momento è arrivato sul posto il compagno della quarantenne che senza esitare ha travolto lo stalker con il suo veicolo. L'uomo non ha riportato ferite gravi e all'arrivo dei carabinieri è stato arrestato e portato in ospedale per un controllo. Dimesso poco dopo, è finito in manette accusato di estorsione e stalking. Nei suoi confronti è stata disposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri di distanza dalla ex fidanzata. Sarà ora sottoposto a processo.