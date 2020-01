in foto: (immagini di repertorio)

Un incidente all'alba ha creato non pochi disagi, rallentando la circolazione automobilistica sull'autostrada A4 in direzione Venezia. È successo questa mattina, giovedì 30 gennaio, attorno alle ore 6.20, nel tratto stradale compreso fra i caselli di Ponte Oglio e Palazzolo, in provincia di Brescia. Il personale sanitario dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuto con un'ambulanza partita in codice giallo, ha dovuto soccorrere una donna di 56 anni rimasta lievemente ferita in seguito all'incidente. Nel sinistro è stato coinvolto anche un mezzo pesante, per la cui rimozione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia e dalla Polstrada di Seriate.

I rallentamenti dovuti all'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto per accertare tutte le eventuali responsabilità. La viabilità automobilistica ha subìto ripercussioni in seguito a quanto avvenuto tra Ponte Oglio e Palazzolo. Nella mattinata si sono verificate code per circa tre chilometri in direzione Venezia, che hanno creato disagi agli automobilisti fermi nel traffico. Fortunatamente l'impatto tra i veicoli non ha provocato nessun ferito grave: anche la 56enne soccorsa dal personale Areu non ha riportato gravi conseguenze ed è stata medicata sul posto senza essere trasportata in ospedale per ulteriori cure o accertamenti.