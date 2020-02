in foto: L’incendio nel Bresciano (foto Facebook: Josehf Facchini)

Situazione critica in Valsabbia e in Valtrompia, nel Bresciano, per gli incendi che sono divampati nelle ultime 24 ore e hanno già divorato un'ampia porzione di bosco. Il rogo è scoppiato nella zona di Bione, Casto e Lodrino. Nella giornata di oggi il fronte del fuoco è avanzato di diverse centinaia di metri spinto dal vento.

Incendi sui mondi bresciani: fiamme di origine dolosa

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la scorsa notte e sono tornate in volo nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio. Allertato un elicottero della Regione e due canadair sono già al lavoro pescando acqua dal lago di Garda. Le fiamme non sono ancora state domate e anzi le fiamme minacciano anche Marmentino e Lumezzane. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono visibili in pianura a grande distanza.

Le fiamme hanno raggiunto il versante di Lumezzane

"Le fiamme hanno raggiunto il versante delle montagne di Lumezzane", ha avvertito il sindaco Josehf Facchini. "Le operazioni dei nostri volontari proseguono senza sosta, vigili del fuoco ed entrambe le protezioni civili sono ancora al lavoro per domare l’incendio. Purtroppo qualche casetta di montagna disabitata è bruciata, ma è comunque positivo che nessuno si sia fatto male o sia rimasto ferito. Inoltre i nostri si danno sempre da fare per recuperare attrezzi, strumenti, beni e quant’altro è contenuto all’interno delle casette. Monitoriamo la situazione costantemente e vi teniamo aggiornati, tranquilli che i nostri non mollano mai".