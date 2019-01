in foto: Monsignor Vigilio Mario Olmi

Lutto a Brescia: è morto nella notte a causa di un malore improvviso monsignor Vigilio Mario Olmi, vescovo ausiliare emerito della città. Monsignor Olmi aveva 91 anni: nelle ultime ore le sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate ed era stato ricoverato d'urgenza alla Poliambulanza, dove però per lui non c'è stato niente da fare. La camera ardente è già stata allestita presso la Cripta del Santuario di Sant'Angela Merici che si trova in via Crispi, a Brescia. Monsignor Olmi era dal 1983 il rettore del santuario, dedicato alla patrona secondaria della città lombarda. Come comunicato dalla Diocesi, sabato 26 gennaio alle ore 18 nello stesso santuario si terrà la veglia funebre. I funerali di monsignor Olmi si terranno invece domenica 27 gennaio alle ore 15.30 presso la Cattedrale di Brescia: a celebrarli sarà il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada. Dopo le esequie monsignor Olmi sarà sepolto a Chiari.

Monsignor Olmi è stato vescovo ausiliare dal 1986 al 2003

Monsignor Vigilio Mario Olmi era nato a Coccaglio il 14 agosto 1927 ed era stato ordinato sacerdote nel 1950. Nel 1962 arrivò in seminario a Brescia come docente e vicerettore. Nel 1970 fu nominato parroco di Montichiari mentre dieci anni dopo, nel 1980, divenne vicario generale della diocesi. Fu monsignor Bruno Foresti, nel 1986, a indicarlo come vescovo ausiliare, ruolo che ha ricoperto fino al 2003 quando era diventato vescovo ausiliare emerito. "Nel corso della sua lunga vita sacerdotale ha servito con grande amore la Chiesa bresciana – scrive la Diocesi sul proprio sito – I preti della diocesi che oggi ne piangono la scomparsa lo conoscono e sanno del sincero attaccamento che ha sempre nutrito nei loro confronti".