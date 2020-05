Brescia, proprietario sospende l’affitto al negozio: i lavoratori lo ringraziano con un cartello

“Ringraziamo i proprietari di questo immobile per aver sospeso l’affitto permettendo alla nostra azienda di pagarci lo stipendio e mantenerci il posto di lavoro”. È il cartello che i dipendenti di un negozio nel centro di Brescia hanno affisso per esprimere la propria gratitudine nei confronti del proprietario dello stabile che ha deciso di non chiedere l’affitto. Una storia di solidarietà in uno dei territori più colpiti dalla tragedia della pandemia.