in foto: Il piccolo Youssef in braccio alla madre, assieme ai medici dell’ospedale d’Iseo dove è nato questa notte [Foto Reparto Maternità Iseo su Facebook]

Il primo nato a Brescia in questo 2019 appena iniziato è un maschietto di nome Youssef: il piccolo è venuto alla luce nove minuti dopo la mezzanotte, presso il Reparto Maternità dell'Ospedale d'Iseo, ed ha preceduto di pochi minuti Luca, nato invece all'ospedale civile di Brescia diciassette minuti dopo la mezzanotte. La prima femminuccia del 2019 è invece la piccola Gaia, nata all'ospedale Poliambulanza di Brescia sei minuti prima dello scoccare dell'una di notte. Youssef pesa 3 chili e 430 grammi, come fatto sapere dallo stesso Reparto Maternità dell'ospedale d'Iseo.

Il primo nato in assoluto in Italia è invece venuto alla luce a Palermo: si tratta della piccola Aurora, nata all'ospedale Cervello di Palermo, e che pesa 3 chili e 120 grammi. Figlia di una studentessa di diciotto anni ed un impiegato di ristorante, è dunque lei la prima nata del 2019 essendo venuta al mondo a mezzanotte in punto. A distanza di un solo secondo, invece, il piccolo Michele, nato a Potenza all'ospedale San Carlo e che è dunque il primo maschietto del 2019. A Roma, il primo nato è invece il piccolo Tancredi.