in foto: Immagine di repertorio

È ricoverato in gravi condizioni il 49enne alla guida del pick-up che ieri sera lungo la strada provinciale 19 all'altezza di Rodengo Saiano è uscito fuori strada precipitando nel vuoto, probabilmente a causa dell'alta velocità, prima di schiantarsi al suolo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso alla Poliambulanza. Sul posto subito dopo il sinistro sono accorse due ambulanze e i volontari di Soccorso Pubblico Franciacorta insieme con i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre il 49enne dalle lamiere della propria auto. Secondo quanto ipotizzato dalla polizia stradale che ha effettuato il rilievi non sarebbero coinvolte altre auto nel sinistro, il pick-up a causa del ghiaccio sul manto stradale e della fitta nebbia non avrebbe percorso la curva che lo attendeva ma sarebbe andato dritto sfondando il guardrail e precipitando di sotto. L'incidente, avvenuto poco dopo le 22, sarebbe stato notato da più un automobilista in transito: forse uno di questi ha avvertito i soccorsi in tempo. Non si conoscono ancora le generalità dell'uomo ferito.