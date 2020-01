in foto: (Immagine di repertorio)

Una rapina sventata grazie al coraggio di una dipendente di una farmacia di Brescia, in cui un malvivente ha fatto irruzione per portarsi via i soldi nella cassa. La donna, dopo essere stata minacciata con un coltello insieme ad altre colleghe, ha deciso di inseguire il ladro comunicando telefonicamente i movimenti di quest'ultimo alla questura. L'episodio è avvenuto in una farmacia di via Trento attorno alle 19 di martedì 21 gennaio. Da quanto risulta il malvivente, che indossava un cappello calato sul volto, avrebbe puntato una lama alla gola della dottoressa per poi portarsi via un bottino di 280 euro e tentare la fuga. La donna però non ha voluto darla vinta al rapinatore, un quarantenne bresciano, seguendolo a debita distanza riferendo alla centrale operativa la direzione verso cui si stava dirigendo.

L'arresto del rapinatore

Poco tempo dopo la rapina gli uomini delle forze dell'ordine sono riusciti a incastrare il malvivente grazie al supporto della farmacista. Secondo le ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo, dopo essersi allontanato a passo svelto dalla farmacia in direzione centro, avrebbe anche tentato di far perdere le proprie tracce cambiandosi la giacca, estraendone una da un borsone che aveva nascosto vicino a una fermata dell'autobus prima del colpo. Il rapinatore è stato arrestato in piazza Battisti, in seguito alla perquisizione sono stati i rinvenuti i soldi rubati nella farmacia di via Trento, vari arnesi da scasso e il borsone in cui era stata riposta la giacca indossata durante la rapina. L'uomo è stato portato in questura dove si è venuti a conoscenza dei suoi precedenti con la giustizia per rapina, furto e possesso di oggetti atti allo scasso.