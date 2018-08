Quando l'hanno trovata stamane, giovedì 30 agosto, sul greto di un fiume a Lumezzane, in provincia di Brescia, ai dipendenti di un'azienda vicina al corso d'acqua la donna ferita, una 50enne visibilmente sotto choc e dolorante, con entrambe le gambe fratturate, ha raccontato una storia choccante. Ha detto loro di essere stata gettata nel fiume da due persone nel corso della notte. È stata trasportata in ospedale dove i medici hanno riscontrato la frattura di entrambe le gambe..

Quando però ha ripetuto la storia ai carabinieri sono bastate poche domande ‘situate' per rendersi conto che le risposte della ferita non avevano alcun riscontro. E infatti non è stato ritenuto credile dalle forze dell'ordine il racconto. La donna, si è poi appurato, è affetta da problemi di depressione. Con tutta probabilità, sarebbe invece caduta da sola rompendosi le gambe.