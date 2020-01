in foto: (Immagine di repertorio)

Era nata il 27 gennaio del 1935, si è spenta il 27 gennaio del 2020: esattamente 85 anni dopo, nel giorno del suo compleanno. È questa la triste storia di una donna, Anna Vertua Pancaldi, scomparsa a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale di sabato sera, 25 gennaio. L'anziana è morta all'ospedale Civile di Brescia dove era stata portata dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto lungo la strada statale 45bis, tra Prevalle e Nuvolento, nel Bresciano.

Incastrata nelle lamiere, stava raggiungendo il marito a casa della figlia

Le sue condizioni, seppur gravi, non erano state considerate critiche, tanto che non si temeva – inizialmente – per la sua vita. Poi, però, tutto è cambiato e lunedì è morta. L'incidente era stato devastante: un frontale con un'altra auto, culmine di uno sbandamento improvviso che ha portato la sua vettura sul senso opposto di marcia. L'impatto, violento, ha coinvolto altre due persone, a bordo dell'automobile colpita, un uomo di 62 anni e una donna di 65, che però non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto si erano precipitate tre ambulanze e un'automedica in codice rosso e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l'allora 84enne dalle lamiere della sua Nissan, accartocciatasi come la Renault degli altri due. Secondo quanto ricostruito, la donna deceduta quella sera stava andando a casa di sua figlia dove la aspettava suo marito. Oltre a loro, lascia anche altri tre figli, due femmine e un maschio. I funerali verranno celebrati nel pomeriggio di domani, mercoledì 29 gennaio.