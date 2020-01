in foto: (Foto Facebook – Radio Voce Camuna)

Un incendio ha distrutto nella notte il rifugio Loa di Berzo Demo, in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Le fiamme sono divampate nella serata di lunedì 6 gennaio e in breve hanno avvolto i tre piani della struttura.

Incendio distrugge il rifugio Loa di Berzo Demo, in Valle Camonica

Quando è scoppiato il rogo il rifugio era chiuso, come sempre in questo periodo dell'anno. Sul posto sono arrivare sette squadre dei vigili del fuoco, oltre ai volontari della protezione civile, che hanno lavorato tutta la notte per cercare di limitare i danni. Gli sforzi dei pompieri non hanno però impedito che la struttura subisse gravissimi danni. Il fuoco ha avvolto l'edificio fino al tetto e ridotto in cenere gli arredi e tutto ciò che si trovava all'interno.

La struttura gravemente danneggiata

Quando l'incendio è stato circoscritto, alle prime ore dell'alba, gran parte del rifugio Loa era ormai distrutto. Il timore dei vigili del fuoco, arrivati da diverse località del Bresciano, era soprattutto che le scintille potessero raggiungere il bosco, coinvolgendo la vegetazione con potenziali conseguenze gravissime. Resta da chiarire l'origine del rogo che provocato danni per decine di migliaia di euro al rifugio, di proprietà comunale. Non è escluso che ad avviare l'incendio sia stato un cortocircuito. Il sindaco di Berzo Demo, Giambattista Bernardi, ha parlato di "un disastro imprevedibile", secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia.