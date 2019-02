in foto: Immagine di repertorio

Erano sotto controllo da parte della polizia locale da diverso tempo a causa della loro attività di spaccio e per questo durante il blitz che li voleva in manette hanno tentato il tutto per tutto pur di fuggire, finendo per investire anche il comandante di polizia. È accaduto nel Bresciano a Calcinato quando qualche sera fa gli agenti della locale hanno deciso di intervenire nei confronti di una coppia accusata di spacciare nella zona: bresciana lei di Castel Mella, 31 anni, originario della Tunisia lui, di 35 anni. Dopo un appostamento nel quale gli agenti hanno testimoniato la vendita di droga dei due pusher ad alcuni clienti, è scattato il blitz. In quel momento però la 31enne vistasi braccata si è data alla fuga salendo a bordo della sua auto e investendo in pieno, per fortuna a bassa velocità, il comandante della polizia locale di Montichiari, Cristian Leali. La donna è stata poi bloccata qualche tempo dopo grazie all'intervento di una pattuglia di supporto.

Il fidanzato della spacciatrice in fuga ritrovato dopo due giorni di latitanza

Leali è stato trasportato immediatamente in ospedale dove è stato ricoverato con diverse contusioni e la frattura a una mano. Il fidanzato della donna invece è riuscito a fuggire proprio a causa del marasma, anche lui colpito dall'auto della compagna in fugo è sparito tra le campagne bresciane. Ritrovato dopo due giorno dopo approfondite ricerche è stato fermato e ricoverato in ospedale: il 35enne a causa dell'investimento infatti ha riportato diverse contusioni e la frattura a un braccio. La donna che si trova già in carcere dovrà rispondere dell'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti oltre che di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dell'inchiesta è incaricato il sostituto procuratore Paolo Savio, che coordina le indagini.