È rimasto schiacciato da una lastra di marmo che stava spostando con una gru, l'operaio morto venerdì all'interno della Eredi Martinelli marmi, azienda di Rezzato, nel Bresciano. L'infortunio è avvenuto questa mattina poco dopo le 8.00 mentre l'operaio, di 47 anni, era intento a lavorare una pesante lastra di marmo: secondo una prima ricostruzione il lastrone si sarebbe staccato dalla gru colpendo in pieno l'uomo. I colleghi, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri, si sono resi subito conto delle gravi condizioni dell'operaio che è stato così trasportato al Civile di Brescia. L'uomo però è morto poco dopo l'arrivo. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Mentre i militari hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.