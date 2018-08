Una lite tra ballerine è degenerata in aggressione a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Una donna di 49 anni, nata a Santo Domingo e con cittadinanza italiana, al culmine di una lite con la sua coinquilina, un'etiope di 47 anni anche lei ballerina, ha afferrato un coltello da cucina e l'ha colpita più volte. Poi, dopo che la ferita è riuscita a scappare, è uscita come se non fosse accaduto nulla e si è recata in un ristorante della zona. È qui che i carabinieri della compagnia di Breno l'hanno rintracciata, dopo l'allarme lanciato dalla vittima. La ballerina è stata arrestata e, dopo la convalida, si trova adesso in carcere. Non è noto il motivo che ha portato alla lite tra le due amiche e coinquiline e al successivo accoltellamento, anche se pare che la discussione sia nata per motivi legati alla gelosia. La donna colpita è rimasta gravemente ferita: raggiunta da due fendenti all'avambraccio e al seno è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Esine, dove è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri cercheranno adesso di chiarire i contorni della vicenda, ricostruendo in particolare i motivi che hanno portato la ballerina 49enne ad attentare alla vita della coinquilina.