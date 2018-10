in foto: (Foto di repertorio)

Dramma a Brescia, dove una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre era seduta ai tavolini di un bar. La tragedia, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13: la vittima, che aveva 55 anni, è stata investita da una Chevrolet Spark mentre era seduta all'esterno del Bar Leo Gaio, in via Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente dell'utilitaria avrebbe perso il controllo nel tentativo di evitare lo scontro con un'altra autovettura, centrando però in pieno la donna. Immediato l'intervento di Vigili del Fuoco e della polizia locale, assieme al personale sanitario: la donna è stata trasportata agli Spedali civili in codice rosso. Le sue condizioni erano però apparse subito gravissime e i medici non sono riusciti a salvarle la vita. Spetterà adesso agli agenti della polizia locale ricostruire con esattezza quanto accaduto per accertare le responsabilità da parte della conducente dell'utilitaria.