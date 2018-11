in foto: Immagini di repertorio

Un incidente da brividi quello che si è verificato lunedì mattina a Brescia, dove un'auto è finita fuori strada mentre percorreva una curva e dopo essersi ribaltata ha terminato la sua corsa in una scarpata. Immediatamente sono scattati i soccorsi che si sono recati sul luogo con un'ambulanza in codice rosso, per fortuna la 22enne a bordo dell'utilitaria, una Renault Clio, non ha riportato gravi ferite ma solo un lieve trauma cranico accompagnato da un forte shock. Dopo essere stata estratta dall'abitacolo è stata comunque portata via per gli accertamenti da compiere in ospedale. Secondo quanto raccontato dalla polizia locale di Brescia che sta indagando per stabilire le cause dell'incidente, non è il primo sinistro capitato in quel tratto di strada, solo qualche mese fa un camion era uscito fuori strada sfondando il guardrail ce era stato riparato poco fa.