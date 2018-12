È ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, il ragazzo di 21 anni alla guida dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto domenica sulla Statale 42 che porta al passo del Tonale, all'altezza dell'uscita di Darfo. Secondo una prima ipotesi, la Volvo guidata dal ragazzo, risultato poi non patentato, avrebbe improvvisamente perso il controllo sbandando e finendo nella corsia opposta: in quel momento sopraggiungeva un bus con a bordo un gruppo di turisti stranieri centrato in pieno dall'auto. L'impatto è stato di una violenza tale da far rimbalzare la Volvo contro un guardrail.

Ricoverato in prognosi riservata al Civile di Brescia

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul luogo dell'incidente con due ambulanze, insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri di Breno. Il 21enne, le cui condizioni sono apparse, subito gravi, è stato prima curato sul posto e poi trasportato d'urgenza al Civile di Brescia con un'eliambulanza, dove si trova tuttora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza, per l'autista e i passeggeri del bus. Pesanti invece i disagi per il traffico: la Statale è stata chiusa per circa due ore e lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.