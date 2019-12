in foto: (Immagine di repertorio)

Una tragedia improvvisa si è consumata all'interno del parcheggio del centro commerciale Margherita d'Este di Brescia, all'altezza di via Giorgione. Una donna di 80 anni è stata infatti trovata morta nella mattinata di oggi per cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'anziana sia stata investita da un furgone che stava facendo manovra, e potrebbe così essere morta sul colpo in seguito all'impatto: ipotesi questa ancora da verificare. Le forze dell'ordine sono accorse immediatamente sul posto e sono state avviate le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto all'interno del parcheggio. Saranno fondamentali le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

L'intervento dei soccorsi

Il personale sanitario è sopraggiunto sul posto poco dopo l'incidente, avvenuto attorno alle 8.20 di questa mattina. I soccorsi, arrivati sul luogo con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'ottantenne, trovata riversa sull'asfalto all'interno del parcheggio del centro commerciale. Una tragica morte che attende ancora una spiegazione certa, non è infatti chiaro se a provocare la dipartita dell'anziana signora sia stato l'urto del furgone oppure un improvviso malore riconducibile a qualche causa non ancora identificata. A partire dalle prossime ore si potranno avere ulteriori dettagli.