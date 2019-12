in foto: (Nadia Bacchetti, Foto Facebook)

Ancora nessuna notizia di Nadia Bacchetti, la sedicenne scomparsa nella giornata di giovedì 19 dicembre a Brescia. Da quanto risulta la ragazza sarebbe stata avvistata per l'ultima volta intorno alla zona del centro commerciale Freccia Rossa. Con il passare delle ore cresce anche la paura del padre di Nadia, che è stato il primo ad annunciare la scomparsa della figlia attraverso i canali social. L'adolescente scomparsa vive in una casa famiglia, da cui era uscita verso le 8 della mattina per recarsi a scuola senza più fare ritorno. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno tentando di capire cosa possa aver indotto la ragazza ad allontanarsi senza lasciare avvisi. Una delle ipotesi più accreditate secondo il padre, è che Nadia sia scappata in compagnia di un ragazzo più grande di lei nella più classica delle fughe d'amore.

I continui appelli del papà di Nadia

Il padre della ragazza continua ad aggiornare la sua pagina Facebook. Nei numerosi post apparsi sulla sua bacheca si legge: "Sentirsi così non lo auguro ad anima viva.. nessuna notizia per ora…". Parole che descrivono bene l'apprensione di un genitore che da un giorno con l'altro vede sua figlia allontanarsi senza dare spiegazioni. Oltre ai post carichi di tensione mista a speranza, il papà di Nadia ha condiviso anche alcune foto della ragazza, che appare con gli occhiali e un piercing al naso. Chiunque dovesse riconoscerla è pregato ovviamente di avvisare le autorità, che già stanno provando a rintracciarla. Come è stato comunicato anche dal papà di Nadia la ragazza indossava un giubbotto North Sail giallo e nero nel momento in cui ha deciso di far perdere le proprie tracce e sparire nel nulla.