in foto: Immagine di repertorio

Sono state sei le persone soccorse dai paramedici del 118 per intossicazione da alcol in diverse zone del Bresciano, nella notte tra venerdì e sabato. Il primo intervento c'è stato venerdì sera poco dopo le 23 quando a Brescia, una 21enne è stata soccorsa a causa delle eccessive quantità di alcol ingerite: la chiamata al 118 è giunta dagli stessi amici della ragazza che l'hanno vista accasciarsi improvvisamente. Un paio di ore dopo un'altra ragazza di 25 anni è stata soccorsa sempre a Brescia dopo essere collassata in strada. La giovane è stata portata al Città di Brescia.

Mentre nella notte un 42enne a causa dell'abuso di alcol è stato soccorso in via Vittorio Arici e ricoverato in ospedale poco dopo. Stessa sorte per un ragazzo di 30 anni che si è sentito male in un locale a Colombare di Sirmione: il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Desenzano. Infine L'ultima chiamata al 112 è arrivata a notte fonda, poco dopo le 4: in via Molinara a Capriolo, una ragazza di soli 19 anni è stata portata all'ospedale d'Iseo, per essere sottoposta a una terapia intensiva a base di flebo.