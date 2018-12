Sta lottando tra la vita e la morte l'uomo di 74 anni investito da un'auto a Boario, nel Bresciano, ieri pomeriggio, mentre era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Ricoverato immediatamente al Civile di Brescia si trova ora nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Secondo quanto raccontato dai testimoni che hanno assistito all'incidente il 74enne si trovava in via Roccole, poco distante dal "Capriccio Azzurro", struttura socio-assistenziale dove l'anziano risiede, quando, mentre stava attraversando un veicolo è giunto ad alta velocità centrandolo in pieno. Alla guida dell'auto, una Volkswagen Golf, c'era una donna che si è fermata immediatamente per prestare soccorso. L'uomo a causa della forte velocità, dopo aver colpito il parabrezza, è stato sbalzato diversi metri lontano dal luogo dell'impatto. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini del 118 con due automediche che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, poi trasportata all'ospedale di Brescia con l'elisoccorso giunto poco dopo. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la Polstrada di Darfo che ha effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto e ha ascoltato la versione della donna alla guida dell'auto, ancora in stato di shock, che ha confermato quanto ipotizzato in un primo momento.