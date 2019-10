in foto: Immagine di repertorio

Un automobilista di Botticino, in provincia di Brescia, è stato denunciato dalla polizia locale per guida senza patente. Gli agenti hanno fermato l'uomo per un banale controllo di routine, scoprendo che il conducente non era in possesso del documento di guida. Dalle successive verifiche delle forze dell'ordine è emerso che l'uomo al volante, un 55enne di Botticino, non ha mai conseguito la patente, anche se da più di trent'anni circola liberamente a bordo della sua automobile. Nessuno lo aveva mai multato o fermato prima d'ora, ma adesso rischia serie ripercussioni legali per aver infranto reiteratamente il codice della strada. Il mezzo è stato immediatamente sequestrato e il guidatore denunciato sul posto.

La vettura non era assicurata

L'uomo fermato al posto di blocco dalla polizia locale del comune in provincia di Brescia dovrà pagare una multa salatissima, non soltanto perché si trovava senza patente al momento del fermo, ma anche perché la sua automobile non era assicurata. Per questo tipo di infrazioni del codice della strada sono previste pesanti sanzioni che variano dai 2.257 euro fino ai 9.032 euro. L'articolo 116 del nuovo codice della strada regola fornisce tutte le indicazioni utili per essere abilitati alla guida di un veicolo a motore, comprese le sanzioni per chi guida con patente revocata, per chi ha la patente non rinnovata e per chi non l’ha mai conseguita. Nel caso di fermo amministrativo o di reiterazione del reato le sanzioni prevedono anche l’arresto fino ad un anno di reclusione.