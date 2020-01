in foto: Immagine di repertorio

Ha dei contorni ancora poco chiari la morte dell'uomo di 35 anni investito e ucciso da un'auto questa sera a Brescia, nei pressi della zona di San Paolo. L'uomo stava camminando lungo via della Maggia quando una vettura lo ha travolto in pieno uccidendolo: ma secondo i carabinieri che stanno indagando per omicidio, la sua morte non sarebbe stata un incidente. L'allarme è scattato intorno alle 19 quando è stato richiesto l'intervento del 118 in via della Maggia a causa di un investimento: quando i soccorritori sono giunti sul posto però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il 35enne protagonista di una rissa in un campo nomadi vicino

La vittima un 35enne le cui generalità non sono ancora state diffuse avrebbe preso parte a un litigio poco prima di essere investito: i carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'investimento e l'incidente non ha convinto da subito i militari che ha proteso per altre strade. Secondo una prima ipotesi è probabile che possa trattarsi di una vera e propria vendetta: dopo il litigio infatti avvenuto in un campo nomadi della zona, la vittima potrebbe essere stata inseguita e investita dalle stesse persone che hanno partecipato alla rissa.