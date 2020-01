in foto: immagine di repertorio

Un ragazza di 21 anni è stata ricoverata d'urgenza nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 gennaio, a seguito di una intossicazione alimentare mentre si trovava in un ristorante di sushi insieme agli amici a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118, allertati alle 13.44, che l'hanno portata all'ospedale di Desenzano del Garda in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, nonostante la grande paura dopo l'ingrossamento del suo volto in seguito alla reazione allergica in atto.

Ha inavvertitamente ingoiato una mandorla, frutto a cui è allergica

La ragazza, allergica alla frutta secca e in particolare alle mandorle, ne ha inavvertitamente ingoiata una mentre assaggiava i piatti degli amici presenti con lei al Sushi Zen di viale dal Molin di Desenzano. Non è dunque stata una responsabilità del ristorante e della freschezza dei suoi prodotti, bensì una distrazione della giovane a provocare l'intossicazione. Appena ingoiato il frutto, la 21enne si è sentita male, accusando problemi respiratori e mandando in panico gli amici che hanno immediatamente avvisato i soccorsi. I sanitari del 118 si sono precipitati in codice rosso al ristorante, stabilizzandola e trasportandola poi al pronto soccorso in codice giallo, dove è poi stata ricoverata intorno alle 14. Una brutta disavventura che sarebbe potuta costare molto più cara, ma che fortunatamente ha procurato solo un grande spavento.